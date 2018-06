Google Pixelbook potrebbe a breve supportare Windows 10; la sconfitta di Chrome OS?

surface-phone

: Google potrebbe portare Windows 10 sui Pixelbook - RobertoDaggiano : Google potrebbe portare Windows 10 sui Pixelbook - _REDGala : RT @TuttoTechNet: #Google Pixelbook con #Windows_10? Google ci sta lavorando - FPSREPORTER : Google potrebbe portare Windows 10 sui Pixelbook -

(Di giovedì 14 giugno 2018), con il suoOS, si è messa inevitabilmente in diretta competizione con Microsoft per quanto riguarda il mercato dei notebook ma, quanto pare, l’azienda di Mountain View dovrà presto scendere a qualche scomodo compromesso. Numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi facevamo già riferimento all’intenzione didi implementare a10, oltre che ovviamenteOS, nel suo, un notebook di fascia medio-alta con cerniera a 360 gradi, Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 di SSD. Adesso tali rumor vengono confermati ulteriormente da un recente scoperta effettuata dalla community di developer targataXDA: all’interno del codice diOS sono stati individuati dei chiari riferimenti a WHCK e HLK, rispettivamente sigle diHardware Certification Kit eHardware Lab Kit. Entrambi non sono altro che dei certificati di ...