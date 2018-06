Google non consentirà più l’installazione delle estensioni di Chrome dai siti web

Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web : Google Maps si sta rifacendo il look in Material Design, ma al momento si mostra a pochi. Nel frattempo Google Foto consente di modificare la località degli scatti anche sul web. L'articolo Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web proviene da TuttoAndroid.

Google promette : la nostra intelligenza artificiale non verrà usata per le armi : Il Ceo del colosso di Mountain View Sundar Pichai descrive 7 principi etici che guideranno la compagnia

Il Ceo di Google : “Non stiamo sviluppando Intelligenza Artificiale per le armi” : Le notizie più recenti parlavano di una serie di linee guida che Google avrebbe stilato per uscire dall’impiccio delle proteste sulla sua collaborazione con il Pentagono. E infatti eccole spuntare in un post del Ceo Sundar Pichai. Questo, dopo l’invito di migliaia di dipendenti a interrompere la partecipazione dell’azienda al Progetto Maven, cioè lo sviluppo di un’Intelligenza Artificiale capace di analizzare le riprese dei droni ...

Google : non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei : Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei Continua a leggere L'articolo Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei proviene da NewsGo.

Google Home a 99€ e non solo nel nuovo volantino Sottocosto Unieuro : Unieuro presenta il nuovo volantino Sottocosto valido dall'8 al 17 giugno 2018: ecco le offerte valide su smartphone, tablet Android e non solo. L'articolo Google Home a 99€ e non solo nel nuovo volantino Sottocosto Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Cortana non basta - Xbox apre le porte ad Alexa e Assistente Google : (Foto: Microsoft) Non si ferma l’inarrestabile espansione degli assistenti digitali di Amazon e Google, ovvero Alexa e Assistente Google. Alla lista dei dispositivi supportati dai due software sembra infatti che stia per aggiungersi un gadget molto particolare: l’Xbox di casa Microsoft, finora regno incontrastato dell’Assistente digitale Cortana sviluppata direttamente dal gruppo di Redmond. La notizia arriva da Windows ...

L'intelligenza artificiale di Google non aiuterà più il Pentagono : ... con 4.000 degli 88.000 dipendenti di Google nel mondo che ad aprile avevano firmato una lettera aperta sostenendo che questa collaborazione metteva a rischio la fiducia degli utenti e ignorava la '...

Non solo Google Pixel 3 : nel 2019 anche un Googlefonino economico : Non sono in discussione i prossimi Google Pixel 3, che verranno puntualmente presentati quest'autunno. Tuttavia, nella prima parte del 2019, a detta di Roland Quandt (fonte che in più di qualche occasione ha dimostrato una certa accuratezza nelle sue previsioni), potremmo assistere al lancio di un altro Googlefonino basato sul sistema operativo Android, ma dal prezzo ben più contenuto. Si tratterà di un terminale equipaggiato con ...

'Impingement' e non 'impeachment' - l'errore degli italiani su Google - : In molti si sono affidati al motore di ricerca per saperne di più sulla messa in stato d'accusa evocata da Luigi Di Maio per Sergio Mattarella . Ma insieme al termine corretto sono state digitate ...

Non esattamente il top i Google Pixel 3? Le prime foto non rendono giustizia : C'è tempo per pensare ai Google Pixel 3, anche se le indiscrezioni stanno già iniziando a fioccare. Che vi piaccia o meno bisogna trattare l'argomento per non restare arenati. A molti di voi potrebbe non andare giù quel che stiamo per raccontare, ma purtroppo ci tocca: si tratta dei proteggi schermo dei prossimi Googlefonini, tutt'altro che originali. Sappiamo che questi dispositivi sono concepiti per badare più alla sostanza che alla forma, ma ...

Xiaoice : il concorrente di Google Duplex era già tra noi e non lo sapevamo : Xiaoice, un nuovo sistema conversazionale di intelligenza artificiale, è stato annunciato quale diretto concorrente di Google Duplex. Quest’approccio all’AI è simile alla variante californiana e, se possibile, ancora superiore; almeno in funzione dei primi esperimenti svolti. Volete conoscerlo meglio? Seguiteci… in Cina! Siete rimasti stupiti dall’approccio all’intelligenza artificiale mostrato da Google Duplex? Siete tra quelli che hanno ...

Nelle Tendenze di Google il Gdpr supera Beyoncé (ma non la pizza) : LOS ANGELES, CA – FEBRUARY 12: (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) “Vuoi ricevere ancora gli aggiornamenti di tiziocaiosempronio?” oppure “Conferma la tua iscrizione”. E ancora “Ehi, restiamo in contatto!”: le vie del Gdpr sono infinite. Così tanto infinite, da superare l’interesse informativo scatenato dalla regina dei record online, cioè Beyoncé. Nel corso dell’ultimo mese (almeno), ...

PayPal e Google più integrate : ci saranno pagamenti diretti in Gmail - YouTube e non solo : Appena qualche mese dopo la creazione di Google Pay, Google e PayPal stanno diventando decisamente più integrate, con tutti i vantaggi del caso: gli utenti potranno aggiungere i propri dati PayPal al proprio account Google Play ed effettuare pagamenti direttamente da Gmail, YouTube e non solo, senza dover effettuare log in e senza dover uscire dai servizi di Google. L'articolo PayPal e Google più integrate: ci saranno pagamenti diretti in ...

L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma - continuando a introdurre nuove funzioni : Google Foto sta ricevendo una piccola ma gradita novità, implementando nuove funzioni riguardanti la regolazione automaticamente della luminosità, rotazione delle immagini e salvataggio di scontrini! L'articolo L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma, continuando a introdurre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.