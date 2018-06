Google ha migliorato le traduzioni con l' intelligenza artificiale Anche in italiano

agi

(Di giovedì 14 giugno 2018) “Siamo in una primavera dell’”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e migliorarsi dai dati. Tra i tanti ambiti di applicazione,quello, ostico, della comprensione del linguaggio naturale e delle. Infatti, quando 12 anni fa Google lanciò Translate, il suo servizio di traduzione - disponibile sia su sito che via app - utilizzava una tecnologia (nota come PBMT, phrase-based machine translation) la quale spezzava una frase in parole e frasi che venivano tradotte in modo indipendente, dopo aver cercato ...