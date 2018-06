Google dona la possibilità agli sviluppatori di emettere rimborsi parziali

Google abbandona i tablet? No - è solo un bug del sito Android : Google ha rimosso la sezione Tablet dal sito web ufficiale Android, fornendo così un altro segnale che si sta allontanando da quel particolare settore? In realtà, come ha affermato con un Tweet l’SVP di Android, Hiroshi Lockheimer, si è trattato solo di un bug durante l’aggiornamento del sito. La scomparsa della pagina dedicata ai tablet sul sito Android aveva mandato in allarme i media di settore dando per definitivamente spacciati ...