Golovin | ' Juventus? Onorato dell' interessamento'

tuttosport

: La #Juventus fa sul serio per #Golovin, Marotta ammette: 'Molto più di un'ipotesi' ?? - GoalItalia : La #Juventus fa sul serio per #Golovin, Marotta ammette: 'Molto più di un'ipotesi' ?? - Eurosport_IT : Ed è subito spettacolo in Russia, con la #Russia... ?? Pokerissimo alla più che modesta #ArabiaSaudita ?????… - MatteoPedrosi : #Mondiali2018 appena cominciati, è c'è già un uomo-mercato: è Aleksandr #Golovin della Russia. Io avevo parlato di… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) ... la stellina russa che piace ai bianconeri si è fermato in mixed zone per parlare con i giornalisti: ' Adesso penso soltanto alla nazionale, voglio concentrarmi per la Coppa del Mondo. La? ...