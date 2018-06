Golovin | Che onore l' interesse della Juventus

Pagelle Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev entra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...

Golovin alla Juventus / Kanchelskis stupito : non vale una big - è da metà classifica : Golovin alla Juventus ? Calciomercato news: la dirigenza della Vecchia Signora cerca il gioiello del Cska Mosca ma senza fretta, e Kanchelskis stronca il connazionale(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:25:00 GMT)

L'Inter studia l'offerta al Bordeaux con il sì di Malcom in tasca. Sfida Juve-Chelsea per Golovin : Due esterni offensivi con il gol nel dna. Dopo i tesseramenti di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez , L'Inter è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti , ribadite ...