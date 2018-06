100x100napoli

: - napolipassioncb : - 100x100Napoli : Giuntoli vola in Russia: nel mirino due giocatori - - MondoPalermo : Calciomercato Napoli, Giuntoli vola in Russia: Rudy e Areola nel mirino del ds… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ds azzurro vuole seguire da vicino: Sebastian Rudy del Bayern Monaco e Areola del PSG. La trattativa per Rudy resta, per ora, in stand-by in ...