Giro di Svizzera 2018 Streaming video e diretta tv | percorso e vincitore 6^ tappa

Giro di Svizzera 2018 : capolavoro di Diego Ulissi! Riprende Landa e vince la quinta tappa - Porte in giallo : Primo arrivo in salita per il Giro di Svizzera 2018 e arriva il secondo trionfo azzurro nella corsa a tappe elvetiche: un capolavoro timbrato Diego Ulissi nella quinta frazione di 155.7 chilometri da Gstaad a Leukerbad. Una vittoria in stile Ulissi quella odierna: il toscano, che ha riscattato oggi un periodo di forma tutt’altro che eccezionale, è partito a poche centinaia di metri dal traguardo lanciandosi in uno sprint devastante. Richie ...

CLASSIFICA Giro DI SVIZZERA 2018 / Richie Porte nuova maglia gialla! (5^ tappa - oggi 13 giugno) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:19:00 GMT)

Diretta / Giro di Svizzera 2018 : vittoria di Diego Ulissi! 5^ tappa (oggi 13 giugno) : Diretta Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Diego Ulissi vincitore di questa dura frazione.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Giro di Svizzera 2018 – Straordinaria rimonta di Diego Ulissi - il corridore italiano vince la quinta tappa : Diego Ulissi vince la quinta tappa del Giro di Svizzera, riprendendo nel finale Landa e tagliando per primo il traguardo di Leukerbad Un vero e proprio capolavoro quello di Diego Ulissi nella quinta tappa del Giro di Svizzera. Il ciclista della UAE Emirates taglia per primo il traguardo di Leukerbad, coronando una splendida rimonta su Mikel Landa. Guidando l’inseguimento del gruppo nei confronti dello spagnolo, il corridore toscano lancia ...

DIRETTA / Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv : verso il gran finale! 5^ tappa (oggi 13 giugno) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Sarà una frazione decisiva per la vittoria del Tour.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Diretta / Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv : prime fughe annullate! 5^ tappa (oggi 13 giugno) : Diretta Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Sarà una frazione decisiva per la vittoria del Tour.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:11:00 GMT)

DIRETTA / Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv : si va in strada! Percorso 5^ tappa (oggi 13 giugno) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Sarà una frazione decisiva per la vittoria del Tour.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:05:00 GMT)

Diretta / Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv : il ricordo storico - percorso 5^ tappa (oggi 13 giugno) : Diretta Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Sarà una frazione decisiva per la vittoria del Tour.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Classifica Giro di Svizzera 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (5^ tappa - oggi 13 giugno) : Classifica Giro di Svizzera 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Stefan Kung anche oggi 13 giugno. Vediamo le altre graduatorie alla vigilia della 5^ tappa, da Gstaad a Leukerbad.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 08:09:00 GMT)

Giro di Svizzera 2018 : fuga vincente di Christopher Juul-Jensen nella quarta tappa. Michael Matthews vince la volata del gruppo : Impresa di Christopher Juul-Jensen nella quarta tappa del Giro di Svizzera 2018, 189 km da Gansingen e Gstaad. Il 28enne danese dell’Astana, in fuga fin dalla mattina, ha sferrato l’attacco decisivo nel finale, riuscendo a resistere al rientro del gruppo e conquistando così la vittoria in solitaria. Completano il podio di giornata l’australiano Michael Matthews e il belga Yves Lampaert, mentre lo svizzero Stefan Küng resta sempre in maglia ...

Giro di Svizzera 2018 - Juul Jensen si prende la quarta tappa : Kung rimane in maglia giallo-verde : La vittoria della quarta tappa del Giro di Svizzera va a Juul Jensen, il danese della Mitchelton-Scott centra il terzo successo in carriera a Gstaad Juul Jensen vince la quarta tappa del Giro di Svizzera 2018, grande affermazione del ciclista danese che centra così il terzo successo in carriera. Sorrisi e felicità anche per la Mitchelton-Scott che, grazie all’acuto di oggi di Jensen, ottiene la vittoria numero 27 di questa pazzesca ...

Diretta/ Giro di Svizzera 2018 : streaming video e tv. Gruppone ben lontano (4^ tappa) : Diretta Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Gansingen-Gstaad di 189,2 km, frazione dal finale ostico (oggi 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:33:00 GMT)

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2018 : streaming video e tv. Ourselin in testa al primo Gpm (4^ tappa) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Gansingen-Gstaad di 189,2 km, frazione dal finale ostico (oggi 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Classifica Giro di Svizzera 2018 / Kung maglia gialla - le altre graduatorie : Watson leader a punti (4^ tappa) : Classifica Giro di Svizzera 2018: Stefan Kung resta in maglia gialla, le altre graduatorie in vista della 4^ tappa del Tour de Suisse (oggi martedì 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:46:00 GMT)