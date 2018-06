Giornata della Gastronomia Sostenibile | “La dieta mediterranea rappresenta un modello di

Baseball – Serie A1 - tutti i match della prima Giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

Domani a Torino la Giornata Nazionale della Bistecca : la rivincita della carne al #bisteccaday : Ma non c'è solo carne al Villaggio Coldiretti che è l 'unico posto al mondo dove tutti possono fare una esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano a soli 5 euro per tutti i menu preparati ...

Tutta l'arte di strada del mondo a Pennabilli - inizia Artisti in Piazza - il programma della prima Giornata : ... valorizzazione delle tradizioni, coinvolgimento e divertimento del pubblico e predilige spettacoli in cui le discipline si fondono, così teatro, musica, circo contemporaneo e danza si confrontano e ...

Plantatour - una Giornata all'insegna della natura nel trignino : Tra storia tradizione e scienza, un ruolo importante avranno le emozioni: arricchite anche da 'Plantatour in Musica', note e strumenti immersi in uno scenario unico e fuori dai normali percorsi ...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 11 giugno 2018 : Sagittario e Capricorno - qual'è il segno al top della Giornata? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 11 giugno 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Ariete contrariato in questo momento, Toro con la Luna nel segno, gli altri?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:08:00 GMT)

AVIS Umbria. Una targa a Foligno in ocasione della Giornata mondiale del donatore. : UMWEB, Foligno. In occasione della Giornata mondiale del donatore, a Foligno verrà posizionata una targa, nell'area antistante il presidio ospedaliero, nella quale si ricorda che "donare è una scelta ...

“Noi siamo la Marina” : ad Augusta e Milazzo le celebrazioni per la Giornata della Marina Militare : Martedì 12 giugno, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della giornata della Marina Militare, all’interno del Comando Marittimo Sicilia ad Augusta e presso la città di Milazzo. La scelta della data per questa celebrazione è piena di significato: esattamente cento anni fa, la sera del 9 giugno 1918 due motoscafi armati siluranti (MAS), comandanti dal capitano di corvetta Luigi Rizzo e dal guardiaMarina Giuseppe Aonzo partirono da Ancona ...

Giornata della Marina : celebrazioni anche alla caserma Carlotto : BRINDISI - Martedì , 12 giugno, , alle ore 08:40, si svolgeranno all'interno della caserma Ermanno Carlotto, sede della Brigata Marina San Marco, le celebrazioni in occasione della Giornata della ...

Il 15 giugno è la Giornata internazionale della bistecca : la rivincita della carne al #bisteccaday : E’ la rivincita della carne con il #bisteccaday per la stragrande maggioranza silenziosa degli italiani che, nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie, non rinuncia a un alimento determinante per la salute. L’appuntamento per la giornata nazionale della bistecca è per venerdì 15 giugno dalle ore 9,00 con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per il Villaggio della Coldiretti di ...

Softball – Il resoconto completo della prima Giornata di ritorno : Dopo la prima giornata di ritorno ecco i risultati del campionato di Serie A1 gruppo A e gruppo B di Softball giornata favorevole alle capoclassifica, la prima di ritorno. MKF Bollate e Specchiasol Bussolengo, vincenti nei loro confronti del sabato, infatti chiudono il turno raggiungendo la dodicesima vittoria (a fronte di zero sconfitte) stagionale e continuano la loro fuga. Dietro la battaglia continua a essere aperta per il secondo posto, ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : ultima Giornata nel segno della Cina. Bertocchi-Pellacani ottave nel sincro : ultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di Tuffi in corso di svolgimento a Wuhan. Una domenica nel segno della Cina padrone di casa, che chiude una doppietta con le vittorie nella prova del sincro femminile dal trampolino e dalla piattaforma maschile. Consueto dominio nel sincro femminile dal trampolino per le cinesi Shi Tingmao e Yani Chang. Le beniamine del pubblico di casa hanno chiuso con il punteggio totale di 334.80 punti, davanti ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA DELLA SETTIMANA 10-15 GIUGNO/ Che Giornata sarà per Ariete e Gemelli? : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi 10 GIUGNO e CLASSIFICA SETTIMANAle 11 al 15 GIUGNO 2018 su DiPiù Tv. Venere è dalla parte del Cancro, nuovi incontri per i nati sotto il segno dei Pesci.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Calciomercato - le ultime sulle trattative della Giornata : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha un chiodo fisso: si chiama Neymar e l'estate scorsa, trasferendosi dal Barcellona al PSG per 222 milioni, è diventato il calciatore più pagato della storia. Il sogno del massimo dirigente dei blancos è di far coesistere in una specie di 'dream team' visionario Cristiano Ronaldo con il brasiliano, perché a Madrid - più dei risultati, che arrivano comunque - conta lo spettacolo. --Ci sarebbe già ...

Ginnastica Artistica - conclusa a Torino la prima parte della seconda Giornata della tappa finale del Campionato Italiano : Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime competizioni per la massima serie del Campionato Al PalaVela di Torino, si è appena conclusa la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano di Ginnastica Artistica. Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime ...