Giorgia Palmas porta Filippo Magnini a ‘casa’ | l’ex nuotatore con la figlia dell’ex

Giorgia Palmas e Filippo Magnini innamorati a Venezia : Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Forse in vista della partecipazione dell’ex nuotatore a Pechino Express (QUI il cast completo) i due cercano di passare più tempo insieme possibile. Così, come mostrano gli scatti pubblicati sul settimanale Vero, i piccioncini si sono concessi una romantica gita a Venezia, e tra passeggiate e coccole non poteva mancare un giro in gondola con tanto di bacio ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - presentazioni in famiglia : con la mamma prima del viaggio : MILANO ? Da quando hanno reso pubblica la loro relazione, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono inseparabili. Il nuotatore infatti, messa fine alla love story con Federica Pellegrini, si...

Federica Pellegrini commenta la storia tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas : “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale”. E’ il commento secco di Federica Pellegrini sulla storia d’amore tra il suo ex Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La nuotatrice è stata intervistata da LaStampa.it e si è espressa anche su questioni più private come questa. Quando le viene fatto notare che la relazione tra Filippo e Giorgia vive molto anche sui social la Pellegrini osserva: “Il che dimostra ...

Giorgia Palmas : "Con Brumotti finita già un anno fa. Ma non possiamo rimanere amici" : Giorgia Palmas è tornata a sorridere al fianco di Filippo Magnini , ora che la sua storia con Vittorio Brumotti è definitivamente finita. Ospite nello studio di Verissimo , l'ex velina ha confessato ...

Giorgia Palmas : “Io - innamorata di Filippo Magnini. Con Vittorio Brumotti non siamo rimasti amici” : Giorgia Palmas racconta del suo amore per l’ex nuotatore Filippo Magnini e lo fa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Giorgia ammette di essere “felice e molto innamorata”. E i due hanno ufficializzato la loro storia con una apparizione sul red carpet e alcune Stories pubblicate su Instagram. E quanto all’ex fidanzato, Vittorio Brumotti, Giorgia spiega: “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. È stata una bella ...