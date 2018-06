Gianmarco Onestini altezza | peso e foto fisico del tentatore di Temptation Island 2018

gossippiu

(Di giovedì 14 giugno 2018)dinon sono più un mistero. Ed è ovvio che sia così, visto che il fratello di Luca(il fratello più famoso) è stato al centro del gossip per aver attaccato Soleil Sorgè. Attraverso le varie ospitate televisive e le sue confessioni fatte direttamente al Grande Fratello VIP, l'attenzione dei telespettatori nei confronti diè cresciuta sempre di più, tanto che è riuscito a superare i provini di. Veste i panni del(perché è al cento per cento single) e chissà se sarà in grado di entrare nel cuore di una delle fidanzate del reality show di Canale 5...Ha tutte le carte in regola per far impazzire una ragazza: ildiè senza dubbio un suo punto di forza, ma può contare anche sulla sua aria da bravo ragazzo, la stessa che ha contraddistinto suo fratello Luca durante il GF VIP, dove è ...