Germania, tensione governo su migranti
In questo momento di tensione con Francia e Germania potrebbe essere l'Italia il principale interlocutore di Washington.

tra la cancelliera Merkel e la Csu bavarese, suoi alleati di destra sul tema. La Csu non intende arretrare dalla posizione che mira a respingere iche arrivano in,precedentemente registrati in altri Paesi europei Il capogruppo Dobrindt:"E'una situazione molto seria", i respingimenti "sono coperti dal diritto europeo","non vediamo la possibilità di aspettare una decisione europea". Merkel invece ha rimarcato il no ai respingimenti: "E' uno strumento ingiusto e unilaterale".(Di giovedì 14 giugno 2018)