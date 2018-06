Germania | scontro al governo sui migranti | Seehofer vuole la linea dura

Sui migranti scontro senza precedenti in Germania : il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo : La crisi politica sull'immigrazione che sta affrontando in queste ore l'Unione cristiano-sociale tedesca e che rischia di trascinare con sé tutto il Governo Merkel IV fotografa plasticamente la distanza siderale tra i buoni propositi espressi a parole nei consessi dell'Unione Europea e le feroci divisioni che si celano all'interno dei singoli Paesi membri. La Germania, motore dell'Ue, non fa eccezione. Il ministro dell'Interno Horst ...

Mondiali Russia 2018 - dalle regole di Löw allo scontro Rüdiger-Kimmich : è 'Fight Club' Germania : Un celebre monologo per un attentato celebre film, non fosse che il Ct della Germania campione del mondo in carica volesse dettare ancora più ordine e rigore nello spogliatoio. Non è successo, e nel ...

Scontro tra ultraleggeri nel sud della Germania : 2 morti : Uno Scontro si è verificato tra due piccoli aerei nei cieli della Germania centrale: almeno 2 persone (probabilmente i piloti) sarebbero morte, secondo quanto reso noto dalla polizia. I velivoli, un aereo sportivo e un ultraleggero, si sono schiantati ieri a soli 600 metri da un aeroporto vicino a Schwaebisch Hall, nel Baden-Württemberg. L'articolo Scontro tra ultraleggeri nel sud della Germania: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Germania - scontro tra due ultraleggeri durante atterraggio : 2 morti : Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr riferisce che non è chiaro se ci siano ...

Germania - scontro ultraleggeri : 2 morti : 23.29 Almeno due persone sono morte nello schianto tra 2 ultraleggeri avvenuto a Schwaebisch Hall in Germania. Per la tv pubblica Swr -che cita la polizia- non è chiaro se ci siano altre vittime. I due velivoli coinvolti nell' incidente, per cause ancora da accertare, sono un ultraleggero e un biplano. Da quanto si è appreso, entrambi erano nelle vicinanze del Wuerth Airport in procinto di atterrare quando è avvenuto lo schianto.

Germania : scontro tra 2 biplani - 2 morti : BERLINO, 15 APR - Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nel pomeriggio nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr riferisce ...

Germania : scontro tra 2 biplani - 2 morti : ANSA, - BERLINO, 15 APR - Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nel pomeriggio nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr ...