Germania | il tunisino arrestato preparava un' arma biologica

(Di giovedì 14 giugno 2018) Uno scenario inquietante quello scoperto dagli agenti della polizia a Colonia, in. Ilnella giornata di ieri "è fortemente sospettato di aver voluto deliberatamente produrre un'".Lo rende noto in una dichiarazione ufficiale la stessa procura federale di Karlsruhe. Nell'appartamento dell'uomo, tale Saifallah H., sono stati trovati mille semi di ricino. Da questi semi è possibile estrarre una proteina tossica che risulta letale per gli uomini anche in quantità molto minime. Mille semi equivalgono, in sostanza, a una potenziabatteriologica.Secondo gli inquirenti esistono indizi "concreti della pianificazione di un attentato". Non solo, ma a detta della procura, si tratterebbe del "maggior potenziale pericolo" mai sventato in tutta Europa. Una minaccia che è stato possibile sventare grazie all'allarme lanciato dall'intelligence americana,La ...