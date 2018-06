Germania | arrestato tunisino | “Preparava un’arma biologica”

Germania - il tunisino arrestato preparava un'arma biologica : Uno scenario inquietante quello scoperto dagli agenti della polizia a Colonia, in Germania. Il tunisino arrestato nella giornata di ieri "è fortemente sospettato di aver voluto deliberatamente produrre un'arma biologica".Lo rende noto in una dichiarazione ufficiale la stessa procura federale di Karlsruhe. Nell'appartamento dell'uomo, tale Saifallah H., sono stati trovati mille semi di ricino. Da questi semi è possibile estrarre una proteina ...

Germania - arrestato tunisino in possesso di sostanza tossica mortale : Germania, arrestato tunisino in possesso di sostanza tossica mortale Germania, arrestato tunisino in possesso di sostanza tossica mortale Continua a leggere L'articolo Germania, arrestato tunisino in possesso di sostanza tossica mortale proviene da NewsGo.

Germania : 14enne violentata e uccisa - arrestato un iracheno : Avrebbe violentato e ucciso una 14enne in Germania il ragazzo di 20 anni arrestato la scorsa notte nel nord dell’Iraq dalla polizia curda. Ali Bashar, questo il suo nome, dovrà rispondere dello stupro e dell’omicidio della ragazzina, un delitto efferato che ha indignato un intero paese.Il corpo della vittima, originaria di Magonza, sul fiume Reno, è stato identificato ieri. A dare la notizia dell’arresto del giovane presunto stupratore e ...

Germania : 14enne violentata e uccisa - arrestato un iracheno : Avrebbe violentato e ucciso una 14enne in Germania il ragazzo di 20 anni arrestato la scorsa notte nel nord dell’Iraq dalla polizia curda. Ali Bashar, questo il suo nome, dovrà rispondere dello stupro e dell’omicidio della ragazzina, un delitto efferato che ha indignato un intero paese.Il corpo della vittima, originaria di Magonza, sul fiume Reno, è stato identificato ieri. A dare la notizia dell’arresto del giovane presunto stupratore e ...

14enne stuprata e uccisa in Germania - Arrestato in Iraq il presunto killer di Susanna : E' stato Arrestato nel nord dell'Iraq , intorno alle 2 di notte, il ventenne iracheno Ali Bashar , accusato del delitto di Susanna , la 14enne stuprata e uccisa in Germania, il cui corpo è stato ...

Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania : arrestato in Iraq il sospetto omicida : Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania: arrestato in Iraq il sospetto omicida Nel corso della notte è stato arrestato nel nord dell’Iraq Ali Bashar, un ragazzo di venti anni che dopo la scomparsa di Susanna, una Quattordicenne stuprata e uccisa, aveva lasciato la Germania insieme a tutta la sua famiglia. Il giovane è accusato di […] L'articolo Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania: arrestato in Iraq il sospetto omicida ...

Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania : arrestato in Iraq il sospetto omicida : Nel corso della notte è stato arrestato nel nord dell'Iraq Ali Bashar, un ragazzo di venti anni che dopo la scomparsa di Susanna, una Quattordicenne stuprata e uccisa, aveva lasciato la Germania insieme a tutta la sua famiglia. Il giovane è accusato di aver violentato la ragazza e di averla poi strangolata per nascondere il delitto.Continua a leggere

Germania - 14enne stuprata e uccisa. Arrestato un uomo - è caccia al complice : Susanna, quattordicenne di Magonza scomparsa tra il 22 e il 23 maggio, sarebbe stata stuprata e poi uccisa. I sospetti ricadono su un profugo iracheno di venti anni che avrebbe lasciato la Germania dopo il delitto e un uomo di trentacinque anni di origine turca, che è stato Arrestato dalla polizia.Continua a leggere

Era ricercato in Germania e viene arrestato nel Salento. Finisce in carcere : LECCE - Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per danneggiamento e lesioni personali, emesso in Germania lo scorso 8 febbraio e diramato dal da ministero dell'Interno. Gianluca Leone, 30enne ...

Dieselgate - Manager della Porsche arrestato in Germania : La procura di Stoccarda ha ordinato l'arresto di un dirigente della Porsche accusato di coinvolgimento nel Dieselgate e identificato dai media tedeschi come Jörg Kerner, capo dello sviluppo dei powertrain della Casa di Zuffenhausen. La misura cautelare è scattata a seguito delle perquisizioni che negli scorsi giorni hanno coinvolto dieci edifici del costruttore tedesco in Baviera e nel Baden-Württemberg in un'operazione mirata a indagare sulle ...