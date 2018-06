Germania | arrestato tunisino in possesso di sostanza tossica mortale

Germania : 14enne violentata e uccisa - arrestato un iracheno : Avrebbe violentato e ucciso una 14enne in Germania il ragazzo di 20 anni arrestato la scorsa notte nel nord dell’Iraq dalla polizia curda. Ali Bashar, questo il suo nome, dovrà rispondere dello stupro e dell’omicidio della ragazzina, un delitto efferato che ha indignato un intero paese.Il corpo della vittima, originaria di Magonza, sul fiume Reno, è stato identificato ieri. A dare la notizia dell’arresto del giovane presunto stupratore e ...

Germania : 14enne violentata e uccisa - arrestato un iracheno : Avrebbe violentato e ucciso una 14enne in Germania il ragazzo di 20 anni arrestato la scorsa notte nel nord dell’Iraq dalla polizia curda. Ali Bashar, questo il suo nome, dovrà rispondere dello stupro e dell’omicidio della ragazzina, un delitto efferato che ha indignato un intero paese.Il corpo della vittima, originaria di Magonza, sul fiume Reno, è stato identificato ieri. A dare la notizia dell’arresto del giovane presunto stupratore e ...

Germania - 14enne stuprata e uccisa. Arrestato un uomo - è caccia al complice : Susanna, quattordicenne di Magonza scomparsa tra il 22 e il 23 maggio, sarebbe stata stuprata e poi uccisa. I sospetti ricadono su un profugo iracheno di venti anni che avrebbe lasciato la Germania dopo il delitto e un uomo di trentacinque anni di origine turca, che è stato Arrestato dalla polizia.Continua a leggere

Era ricercato in Germania e viene arrestato nel Salento. Finisce in carcere : LECCE - Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per danneggiamento e lesioni personali, emesso in Germania lo scorso 8 febbraio e diramato dal da ministero dell'Interno. Gianluca Leone, 30enne ...

Dieselgate - Manager della Porsche arrestato in Germania : La procura di Stoccarda ha ordinato l'arresto di un dirigente della Porsche accusato di coinvolgimento nel Dieselgate e identificato dai media tedeschi come Jörg Kerner, capo dello sviluppo dei powertrain della Casa di Zuffenhausen. La misura cautelare è scattata a seguito delle perquisizioni che negli scorsi giorni hanno coinvolto dieci edifici del costruttore tedesco in Baviera e nel Baden-Württemberg in un'operazione mirata a indagare sulle ...