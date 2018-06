Galaxy S10 con Sound display | per Samsung niente notch

Sarà full-display il Samsung Galaxy S10 - ma senza notch : tecnologia in video : Potrebbe non avere affatto il notch il Samsung Galaxy S10, eventualmente pronto a montare uno schermo ad emissione sonora, di cui potrete farvi un'idea nel video caricato in basso. La tacca nera, che molti non sono riusciti a digerire, si è resa fin qui necessaria ad alcuni produttori per ospitare gli immancabili sensori frontali, come la capsula auricolare, la fotocamera anteriore ed il sensore di prossimità. Il display ad emissione sonora ...

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo che emette suoni : Stando ad un report, Samsung e LG già dal prossimo anno sarebbero pronte a commercializzare smartphone top di gamma con display OLED ad emissione sonora L'articolo Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo che emette suoni proviene da TuttoAndroid.

Batteria e prestazioni inimmaginabili col Samsung Galaxy S10 : le ultime al 12 giugno : Che il Samsung Galaxy S10 sarebbe stato spinto da un processore superiore all'attuale Exynos 9810, il chipset che alimenta gli attuali Galaxy S9, è cosa assai prevedibile: la realtà dei fatti, però, potrebbe superare le aspettative generali, anche degli utenti più fantasiosi. Partendo dal presupposto che il processore del futuro top di gamma sudcoreano possa chiamarsi Exynos 9820, il noto leaker Ice universe, su Twitter, ha affermato che il suo ...

Galaxy S10 : anche per il top Samsung tripla fotocamera (rumor) : In Corea del Sud è sorto un nuovo rumor sul Galaxy S10, in cui si afferma che il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato di tripla fotocamera posteriore. Una configurazione a tre telecamere è stata presentata per la prima volta con il Huawei P20 Pro e sembra che Samsung voglia replicare il successo del dispositivo cinese. Samsung Galaxy S10 con tripla fotocamera posteriore “Samsung, che ha una domanda inferiore al previsto per la sua ...

Tripla fotocamera sul Samsung Galaxy S10? La direzione sembra questa : Anche il futuro Samsung Galaxy S10 potrebbe essere provvisto di una Tripla fotocamera, strada che ricordiamo essere stata inaugurata dall'ormai conosciutissimo Huawei P20 Pro. La stessa Apple, con il prossimo iPhone X Plus, potrebbe adottare la tecnologia: l'azienda asiatica non potrà di certo restare a guardare, ed ecco spiegato il motivo per il quale il top di gamma 2019 verrà concepito per sposare anch'esso questo particolare sistema, che già ...

Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Samsung Galaxy S10, il prossimo top di gamma del gruppo sud coreano, potrebbe utilizzare una tripla fotocamera posteriore, forse Anche con un sensore 3D. L'articolo Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Asso nella manica su Samsung Galaxy S10 : tutte le funzioni del lettore d’impronte sotto il display : Il Samsung Galaxy S10, ossia l'ammiraglia 2019 del decimo anniversario della serie, sarà davvero innovativo? Le notizie in arrivo in queste ore lasciano davvero ben sperare, soprattutto in riferimento alla funzione di lettore di impronte digitali sotto al display, innovativo sotto più punti di vista. Lo sappiamo, non è la prima volta che si parla della tecnologia. Già sul Samsung Galaxy S9 sembrava possibile la sua implementazione ma di ...

Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere un sensore per le impronte di Qualcomm integrato nel display : Dalla Corea del Sud è arrivato un nuovo report che conferma che il sensore ad ultrasuoni da integrare nello schermo del Samsung Galaxy S10 sarà di Qualcomm L'articolo Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere un sensore per le impronte di Qualcomm integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere lo speaker sotto il display : Samsung ha mostrato alla SID display Week 2018 un prototipo di schermo con tecnologia "Sound on display", che potrebbe sfruttare la piezoelettricità per integrare la capsula auricolare sotto il display. Potremo vedere qualcosa già con Samsung Galaxy S10? L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere lo speaker sotto il display proviene da TuttoAndroid.

Svolta con il design del Samsung Galaxy S10 : differenze sostanziali rispetto all’S9? : Il 2019 potrebbe regalarci diverse novità tra gli smartphone di fascia alta Android, soprattutto per quanto riguarda un device già da oggi molto atteso come il cosiddetto Samsung Galaxy S10. A poche settimane dalla commercializzazione definitiva dei Galaxy S9 ed S9 Plus, infatti, in molti si stanno chiedendo quali saranno i piani del produttore coreano per continuare ad essere il produttore più popolare. Quello insomma in grado di fare la ...

Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9 : c’entrano Galaxy X e S10 : Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9, anche per quel che riguarda la commercializzazione. Se finora gli esponenti costitutivi della serie sono stati dati alla luce tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre, come ormai tradizione ci aveva abituato, nel corso del 2018 potremmo assistere ad un improvviso cambio di rotta, che cela alle sue spalle un piano preciso. Quanto consistente sarà l'anticipo di cui vi stiamo ...

Galaxy S10 avrà lo schermo con una risoluzione altissima : (Foto: Lorenzo Longhitano) Tra le indiscrezioni che hanno già iniziato a circolare sull’ancora lontano Galaxy S10 la maggior parte riguardano il display, la forma del telefono e la possibilità che incorpori un lettore di impronte direttamente sotto la superficie. Le ultime informazioni emerse in Rete però riguardano un altro dettaglio del pannello che la casa coreana adotterà sul suo dispositivo di punta per l’anno 2019: la ...

Il display del Samsung Galaxy S10 farà la differenza? Primi raffronti con il Galaxy S9 : Emergono anche oggi 15 maggio alcune indiscrezioni relative al nuovo Samsung Galaxy S10. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale, infatti, gli addetti ai lavori stanno già raccogliendo tutti gli indizi possibili per comprendere quali possano essere gli elementi in grado di fare la differenza rispetto al Galaxy S9. Dopo un primo report condiviso con voi nella giornata di ieri, stavolta tocca concentrarsi sulla ...

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo con densità di oltre 600 PPI : Una delle ultime "voci" sulle possibili feature del Samsung Galaxy S10 sostiene che il device potrà contare su uno schermo con una densità superiore a 600 PPI L'articolo Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo con densità di oltre 600 PPI proviene da TuttoAndroid.