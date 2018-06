«Fuochi d' artificio» porta musica in paese

Troppe spese per la sicurezza : Marina rinuncia al pubblico spettacolo ma salva i Fuochi d'artificio : Secondo Moroni per confermare gli spettacoli dello scorso anno sarebbero serviti almeno 30mila euro a causa delle nuove norme. Ad agosto tornerà la festa del Mare e la festa dello Sport, con gli ...

Marina di Ravenna - ritornano i Fuochi d'artificio il 15 agosto : Secondo Moroni per confermare gli spettacoli dello scorso anno sarebbero serviti almeno 30 mila euro a causa delle nuove norme. Ad agosto tornerà la festa del Mare e la festa dello Sport , con gli ...

Hawaii : da Kilauea esplosioni come Fuochi d'artificio : esplosioni come fuochi d'artificio si sono sprigionate dal vulcano Kilauea, dal 3 di maggio in eruzione nella Big Island delle Hawaii, ormai semideserta dopo le massicce evacuazioni. A causarle la ...

Foggia - morto operaio 35enne coinvolto nell’esplosione di una fabbrica di Fuochi d’artificio a San Severo : Ventidue giorni di agonia, tra sofferenze e speranze, finiti nella notte tra domenica e lunedì quando le sue condizioni si sono aggravate. Non ce l’ha fatta Cosimo Del Vicario, il 35enne fuochista di San Severo, in provincia di Foggia, che era rimasto gravemente ustionato il 28 aprile nell’esplosione della fabbrica di famiglia in cui si lavorano e si confezionano fuochi e oggetti pirici. Proprio i danni provocati dalle ustioni hanno ...

I Fuochi d'artificio illuminano Limone : Ha sempre un suo perché assistere agli spettacoli pirotecnici in programma a Limone. Innanzitutto perché come sempre accade nella capitale per antonomasia del turismo tedesco sul lago, ogni evento è organizzato per essere ricordato nel ...

Juve - pizza scudetto e frecciate : 'Ora davvero i Fuochi d'artificio' : Si canta 'Un giorno all'improvviso' nel bus bianconero accanto a tutti i cori Juventini mentre ci si avvia all'aeroporto per tornare a Torino. Atmosfera certamente gioviale, salendo in aereo arrivano ...

Cina - matrimonio esplosivo : troppi Fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video : Cina, matrimonio esplosivo: troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video Qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la processione degli sposi è diventata un campo di battaglia Continua a leggere

Diretta / Fondi Bisceglie (risultato live 2-2) streaming video e tv : Fuochi d'artificio nel primo tempo! : Diretta Fondi Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Pontini già pronti per i play out, pugliesi soddisfatti(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:11:00 GMT)

DIRETTA / Prato-Siena (risultato live 2-2) streaming video e tv : Fuochi d'artificio e tanti gol : DIRETTA Prato Siena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita ininfluente per chiudere il girone A, entrambe conoscono il loro destino(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:16:00 GMT)

Foggia - esplosione in una fabbrica di Fuochi d'artificio : ferito il proprietario 61enne : L'esplosione a Torremaggiore nel laboratorio dell'azienda di fuochi d'artificio Nuova arte pirica a Torremaggiore. La vittima, che non è in pericolo di vita,...

Esplosioni in una fabbrica di Fuochi d’artificio nel Foggiano : due feriti : Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Continua a leggere

Foggia - esplode laboratorio di Fuochi d’artificio : Foggia - Esplosione all’interno di un laboratorio di fuochi d’artificio di San Severo: il bilancio provvisorio è di due feriti. Si tratta di due dipendenti della ditta Del Vicario, azienda che produce fuochi pirotecnici, che sono stati subito soccorsi e trasportati presso l’ospedale Masselli Mascia. Uno dei due avrebbe riportato ferite lievi, mentre il secondo si troverebbe in condizioni preoccupanti, tanto che dopo le prime cure è stato ...

Foggia : esplode fabbrica di Fuochi d'artificio - 2 feriti : L'esplosione a San Severo di Foggia. Uno dei due feriti è grave - Due persone sono rimaste ferite nella esplosione avvenuta stamattina verso le 9 dentro un laboratorio di una ditta che produce fuochi ...

Foggia - esplode fabbrica di Fuochi d’artificio a San Severo : grave un operaio/ “L'azienda è distrutta!" : San Severo, esplode fabbrica di fuochi d’artificio, grave un operaio ricoverato al reparto grandi ustionati. E accaduto questa mattina in provincia di Foggia: c'è un altro ferito(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:21:00 GMT)