Funzioni e tempi per l’aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 | alcune precisazioni

optimaitalia

: Funzioni e tempi per l'aggiornamento Oreo su #HuaweiP8Lite2017: alcune precisazioni - OptiMagazine : Funzioni e tempi per l'aggiornamento Oreo su #HuaweiP8Lite2017: alcune precisazioni - Forme_d_Acqua : Puoi impostare le #funzioni #manuali e #automatiche, programmare i tempi di attività, gestire l'illuminazione e ric… - coledoni : @GiovaValentini Quelli che si chiamano di SX sono i baroni della SX rimasti ai tempi del PCI.....non hanno voluto a… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) C'è grande attesa tra gli utenti in possesso di unP8in questi giorni, visto che il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Androidsalvo imprevisti dovrebbe avvenire proprio in questi giorni. A più riprese, infatti, il produttore ha fatto sapere che la svolta dovrebbe esserci effettivamente a metà giugno, al punto chedivisioni del produttore hanno sparato addirittura la data del 16 giugno. Precisiamo sull'argomento un paio di concetti.Il primo riguarda proprio la data del rollout del pacchetto software, in quanto ritengo piuttosto improbabile che la diffusione vera e propria disi possa avere nella giornata di sabato. Nel caso in cui non siano trapelati imprevisti perP8, ritengo più probabile che ci possa essere qualche notizia importante all'inizio della prossima settimana in Italia e nel resto d'Europa. Del resto, la ...