Frontale con un' auto | lo scooter prende fuoco | una vittima sulla Complanare

Incidenti : Vicenza - scontro Frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) – Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donna alla guida di una Toyota Yaris, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è ...

Incidenti : Vicenza - scontro Frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) - Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donn

Sui social mentre è alla guida : il terribile Frontale con un tir in diretta Facebook : Ha acceso la diretta Facebook mentre era alla guida di un pulmino, lungo una strada vicino a Budapest, in Ungheria. Nel video si vede distintamente come l’uomo si distragga e finisca per diversi secondi nella corsia opposta. Quando riprende il controllo del volante, però, è troppo tardi: lo schianto con un tir proveniente nella direzione opposta è inevitabile. Nove il bilancio delle vittime. L'articolo Sui social mentre è alla guida: il ...

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo Frontale con auto : tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)

Incidente A14 : morto 31enne di San Giuliano Milanese/ Scontro Frontale : in precedenza era stato tamponato : Incidente sull’A14: muore 31enne, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San Giuliano Milanese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:07:00 GMT)

INCIDENTE IN A14 : MORTO 31ENNE DI SAN GIULIANO MILANESE/ Scontro Frontale : ferito conducente dell'altra auto : INCIDENTE sull’A14: muore 31ENNE, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San GIULIANO MILANESE(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:46:00 GMT)

TG : scontro Frontale a Scherzingen - morta 66enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scontro Frontale a Borgoticino - due feriti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Scontro frontale a Borgoticino, ...

Incidenti : scontro Frontale tra due auto - un morto e due feriti nel Palermitano : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita nell'impatto tra due vetture è stato un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava, una Fiat

Incidenti : scontro Frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) – Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo Incidenti: scontro frontale tra ...

Incidenti : scontro Frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) – Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo Incidenti: scontro frontale tra ...

Incidenti : scontro Frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è r

Scontro Frontale devastante : i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo : Scontro frontale devastante: i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo Tony e Dominic stavano accompagnando il fratello maggiore a prendere le loro sorelline al doposcuola, quando è avvenuto il dramma. Una persona ora risulta indagata per omicidio colposo. Sembra che avesse ingaggiato una sorta di corsa su strada con un’altra vettura […] L'articolo Scontro frontale devastante: i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo ...

Scontro Frontale devastante : i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo : Tony e Dominic stavano accompagnando il fratello maggiore a prendere le loro sorelline al doposcuola, quando è avvenuto il dramma. Una persona ora risulta indagata per omicidio colposo. Sembra che avesse ingaggiato una sorta di corsa su strada con un'altra vettura e ciò ha provocato in qualche modo l'incidente.Continua a leggere