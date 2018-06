Foschi | Acea quotata in borsa | dovrebbe intervenire Consob

romadailynews

(Di giovedì 14 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Enzo Foschi, Vice Segretario del Pd Lazio. "L'Acea è una Società per Azioni a capitale pubblico (51% del Comune di Roma) quotata in borsa. Che Di Maio dica che sia stata data "in premio" a Lanzalone per i suoi servizi – sui quali sta indagando la Magistratura – per lo Stadio della Roma la dice lunga sull'idea proprietaria che hanno i 5 Stelle delle cose di tutti. Altro che "acqua pubblica". Per Di Maio Acea è cosa loro. Tanto da assegnarla quale premio a un suo fedelissimo, come afferma proprio oggi la Lombardi. Mentre la Raggi, sindaca a sua insaputa, tace, noi chiediamo che su questa vergogna, essendo Acea quotata in borsa, intervenga la Consob".