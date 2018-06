Fortnite ha superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondo

eurogamer

: Numeri eccezionali per #Fortnite che ha superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondo. - Eurogamer_it : Numeri eccezionali per #Fortnite che ha superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondo. -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il gioco più popolare alcontinua a diventare...sempre più popolare! Epic Games ha confermato che il suoha orai 125diinilUn numero impressionante che lo ha portato vicinissimo a Minecraft, un gioco che ha impiegato anni per raggiungere questi risultati., invece, ci è riuscito in pochi mesi.Come ci ricorda Gamingbolt, il successo del gioco è indubbiamente alimentato dal fatto che è disponibile gratuitamente e praticamente su tutte le piattaforme. È stato lanciato su Xbox One, PS4 e PC, poi è uscito su iOS e, ultimamente è arrivato anche su Nintendo Switch, quest'ultima versione ha registrato, in un solo giorno, 2di download. Infine,appoderà anche su Android in estate.Read more…