Fortnite | Battaglia Reale Mappa | ecco come trovare il tesoro a Parco Pacifico

Fortnite su Nintendo Switch solo in Battaglia reale - niente crossplay PS4 : Fortnite su Nintendo Switch supporta il cross-play e questo significa che gli utenti possono giocare con quelli delle altre piattaforme come Xbox One, PC, iOS e Android. Non potranno però giocare con gli utenti di Playstation 4 perchè Sony ha detto di nuovo "no" al cross-play tra console. niente Salva il Mondo per Fortnite su Nintendo Switch In pratica tutti gli utenti di Switch durante le partite non potranno incontrare giocatori di ...

Problemi Fortnite causa patch 4.4 : cosa cambia e manutenzione Battaglia Reale : Nuovo giorno, nuovi Problemi Fortnite all'11 giugno: un disservizio che forse in tanti avevano anche già previsto, data la pianificazione di un’ulteriore finestra di manutenzione straordinaria in programma proprio per oggi. Non si può giocare a causa dell'arrivo della patch 4.4, le cui note, in inglese, possono essere lette completamente a questo indirizzo. Nel corso degli interventi tecnici, il matchmaking non risulta disponibile nell’ambito di ...

Fortnite Battaglia Reale : la chat vocale è disponibile da oggi anche per la versione iOS : In concomitanza dell'arrivo dell'importante update 4.3 per Fortnite disponibile su tutte le piattaforme, la versione iOS del gioco ha ricevuto una patch aggiuntiva che ha finalmente implementato la chat vocale, che fa quindi il suo debutto su iPad e iPhone.La chat vocale era già disponibile per la versione PC e permette ai giocatori di comunicare coi propri compagni di squadra. Come riporta VG24/7 gli utenti avranno inoltre a disposizione alcune ...