Fortezza del Girifalco | tanti eventi e nuove partnership per un sogno che è sempre più

Festa nella "Fortezza-Israele" - forte dell'alleato Trump - ma con lo spettro Iran : Una Indipendenza blindata. Un Paese in trincea che guarda al futuro con la consapevolezza che una nuova guerra è alle porte. È Israele nel settantesimo anniversario della sua indipendenza. Una fortezza, non ancora una casa. Lo rimarca, toccando le corde più intime di una persona, di un padre che ha perso in guerra il figlio ventenne, David Grossman, il grande scrittore israeliano, nel discorso pronunciato martedì ...