Forlì | 16enne suicida accusò genitori | condannati 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti

16enne suicida a Forlì - condannati i genitori a 3 anni e 4 mesi : 16enne suicida a Forlì, condannati i genitori a 3 anni e 4 mesi La Corte di Assise conferma le accuse per maltrattamenti. Nel giugno 2014 la ragazza si è lanciata dal tetto della scuola che frequentava, lasciando in un messaggio video e in una lettera pesanti accuse sul comportamento del padre e della ...

Forlì - 16enne suicida accusa i genitori in video-testamento : chieste condanne : Sei anni per Roberto Raffoni, per istigazione al suicidio e maltrattamenti fino alla morte. Due anni e mezzo per la moglie Rosita Cenni, accusata del reato di maltrattamenti. E' quanto ha chiesto il ...

