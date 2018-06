Foo Fighters | unica data italiana al Firenze Rocks

rumors

: è on line nuovo articolo su RioCarnival: PARTE IL FIRENZE ROCKS: ATTESI I FOO FIGHTERS CON L'UNICA DATA ITALIANA - - RioCarnival_mag : è on line nuovo articolo su RioCarnival: PARTE IL FIRENZE ROCKS: ATTESI I FOO FIGHTERS CON L'UNICA DATA ITALIANA - - EndCent : Oggi arrivano i #FooFighters in Italia, rinfreschiamoci la memoria con un grande classico... ?? #FirenzeRocks… - TabaccheriaBigi : Sono disponibili ancora biglietti per i Foo Fighters sia per il PIT che quelli normali, se non volete perdervi ques… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) ... @, on Jun 13, 2018 at 7:02am PDT Venerdì 15 in esclusiva per l'Italia saliranno sul palco i Guns N'Roses, la band statunitense che sta girando il mondo con il suo Not in This Lifetime ...