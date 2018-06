Foo Fighters a Firenze | la possibile scaletta del concerto

Firenze Rocks al via con i Foo Fighters : come raggiungere la Visarno Arena e ultimi biglietti disponibili : È in programma alla Visarno Arena presso il Parco delle Cascine di Firenze, la nuova edizione del Festival Firenze Rocks. Si inizia oggi con l'attesissimo concerto dei Foo Fighters, ma il Festival continua fino al giorno 17 con una serie di esclusive - e non - internazionali nella scena rock mondiale. Dal 14 al 17 giugno, sono attesi in Toscana alcuni degli artisti e delle band rock più apprezzate del panorama musicale internazionale, a ...

Foo Fighters - unica data italiana al Firenze Rocks : ... @Firenze_Rocks, on Jun 13, 2018 at 7:02am PDT Venerdì 15 in esclusiva per l'Italia saliranno sul palco i Guns N'Roses, la band statunitense che sta girando il mondo con il suo Not in This Lifetime ...

Dave Grohl dei Foo Fighters ha fatto credere ai fan di essere precipitato dal palco : ecco il video dello scherzo EPICO : LOL The post Dave Grohl dei Foo Fighters ha fatto credere ai fan di essere precipitato dal palco: ecco il video dello scherzo EPICO appeared first on News Mtv Italia.

Firenze Rocks - il sindaco Dario Nardella al violino interpreta Learn to fly dei Foo Fighters : Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ripreso a sorpresa, mentre suona il violino e interpreta Learn to fly dei Foo Fighters. La band sarà ospite del Firenze Rocks, dal 14 al 17 giugno alla Visarno Arena. L'articolo Firenze Rocks, il sindaco Dario Nardella al violino interpreta Learn to fly dei Foo Fighters proviene da Il Fatto Quotidiano.

Firenze Rocks con Foo Fighters - Guns n'Roses - Iron Maiden e Ozzy Osbourne / VIDEO / FOTO : Firenze, 29 maggio 2018 - Ci siamo. Conto alla rovescia per il più importante festival italiano, uno tra i più prestigiosi in Europa, che si svolgerà a Firenze, alla Visarno Arena, dal 14 al 17 giugno ...

FIRENZE ROCKS/ Dal 14 al 17 giugno : Iron Maiden - Foo Fighters - Guns n' Roses e Ozzy Osbourne : Dal 14 al 17 giugno al parco Verano di FIRENZE il festival che ospierà autentiche leggende della musica, dagli Iron Maiden ai Guns n' Roses, dai Foo Fighters a Ozzy Osbourne(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:37:00 GMT)

Foo Fighters - Dave Grohl invita sul palco un bambino di 8 anni. E quello che fa alla batteria sbalordisce tutti : Dave Grohl ci “casca” di nuovo. A fine aprile, sul palco di Austin, in Texas, aveva invitato a suonare un fan (ribattezzato “Kiss Guy” per il trucco che ricordava la band newyorchese) che si era rivelato un ottimo chitarrista. Qualche giorno fa alla Bridgestone Arena di Nashville, nel Tennessee, Grohl ha scelto un bambino di otto anni, che ha soprannominato “Little Fonzie”. “Sei un batterista? Ah sì? ...