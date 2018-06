Fmi mette in guardia gli Usa e cita il rischio di recessione

Giordania - è rivolta contro l’austerity Nuove tasse per restituire soldi al Fmi Scontri in piazza - si dimette il premier : Centinaia di migliaia di giordani sono scesi in strada durante lo scorso fine settimana per protestare contro le riforme economiche del governo guidato dal premier Hani al Mulki chiedendone la cacciata. Sono state bloccate le strade principali, bruciati i copertoni e ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza nellae più grandi manifestazioni nel regno hashemita da anni. E alla fine, la mossa era nell’aria da domenica sera, il re giordano ...