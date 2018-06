Fmi a Usa | da dazi effetti avversi | a rischio regole

Allarme Fmi : la politica fiscale di Trump è un rischio per gli Usa e il mondo : Il Fondo monetario internazionale ha lanciato un avvertimento all'amministrazione Trump spingendosi a citare il rischio di una possibile recessione

USA - Fmi conferma stime di crescita per 2018 e 2019 : ... a "ridurre le barriere commerciali" perché i dazi "allontaneranno ulteriormente il mondo da un sistema commerciale aperto, giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia ...

USA - Fmi conferma stime di crescita per 2018 e 2019 : ... a "ridurre le barriere commerciali" perché i dazi "allontaneranno ulteriormente il mondo da un sistema commerciale aperto, giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia ...

Fmi mette in guardia gli Usa e cita il rischio di recessione : Tuttavia, aumenta anche la portata e la dimensione dei rischi futuri, sia per gli Usa sia per l'economia globale". L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , ...

Usa a Fmi : faccia di più per ridurre gli squilibri commerciali : ... famosa per il suo avanzo commerciale e che Lagarde da sempre invita a spendere di più in infrastrutture.Sostenendo che una crescita forte in Usa e in Europa ha contribuito al rimbalzo dell'economia ...

Usa a Fmi : faccia di più per ridurre gli squilibri commerciali : New York, 22 apr. , askanews, Il Fondo monetario internazionale voleva usare i suoi lavori primaverili per 'unire le nazioni' e allentare le tensioni commerciali riaccese dal braccio di ferro tra Usa ...

Fmi : boom debito Usa nel 2023 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...