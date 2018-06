Fintech | anche in Italia i pagamenti contactless diventano comuni

Intesa Sp : Moscianese - regolamentare come banche Fintech e Big Tech : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – “L’economia digitale sta cambiando il paradigma a cui si affida il liberoscambismo tradizionale. Oggi le persone sono esse stesse ‘produttrici’ di un asset sempre più strategico per condurre attività economica, ossia i dati, che rappresentano una nuova forma di ricchezza per i paesi e le imprese: le persone sono diventate un ‘giacimento’ di informazioni”. Jacques ...

Intesa Sp : Moscianese - regolamentare come banche Fintech e Big Tech (2) : (AdnKronos) – “Sia le FinTech che le Big Tech che offrono servizi simili alle banche dovrebbero essere sottoposti, naturalmente in maniera proporzionata, alla medesima regolamentazione e ai medesimi requisiti prudenziali, presentando gli stessi rischi, secondo il principio same business, same rules, same supervision”, aggiunge Moscianese, Group head of Institutional affairs di Intesa Sanpaolo. Le autorità competenti ...

Per le banche d'investimento i conti non tornano : il Fintech ruba quote : Il fintech cresce ed erode il potere di gestire capitali delle tradizionali banche di investimento. Irreversibile la trasformazione digitale

Per le banche d’investimento i conti non tornano : il Fintech ruba quote : Il fintech, la finanza digitale, sta erodendo una fetta sempre maggiore di mercato alle grandi banche d’investimento. A dirlo è l’ultima analisi del mercato dei capitali per l’anno 2017 pubblicata da The Boston Consulting Group, una delle principali società al mondo di consulenza strategica. Dal nome stesso dello studio però – Global Capital Markets 2018: Embracing the Digital Migration” – si evince già la ...

Allarme Bankitalia su Fintech : 'minaccia sopravvivenza banche' : ... perchè consente alle ' banche e intermediari di ridurre coste e migliorare la qualità dei loro servizi , con ampi vantaggi anche per consumatori, società e intere economia', Panetta non ha comunque ...

Banche : Pitruzzella - vigilare su imprese che ostacolano nuove start up settore Fintech (2) : (AdnKronos) – Questo perché, aveva spiegato, “i nuovi servizi finanziari non vengono prodotti ed erogati solo dalle nuove società e dalle Banche. Sullo sfondo c’è la presenza dei grandi giganti del web”. Sono soggetti, aveva aggiunto Pitruzzella, “con un potere di mercato enorme su un settore e possono fare leva proprio su questo potere per entrare nel mercato finanziario”. Secondo il presidente ...

Banche : Pitruzzella - vigilare su imprese che ostacolano nuove start up settore Fintech : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – “L’Antitrust sta seguendo tutte le evoluzioni tecnologiche. L’Antitrust deve favorire l’innovazione, che è fattore di crescita e di benessere del consumatore, però deve intervenire contro quei processi che possono bloccare l’innovazione”. E’ il monito del Presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella, che a margine del convegno sui 70 anni della Corte dei conti ...

Finanza : Accenture - operatori Fintech accelerano anche in Italia : E' quanto emerge da una ricerca di Accenture, che al FintechStage Festival inaugurato oggi a Roma, ha creato un momento di riflessione tra istituzioni, Fintech e rappresentanti del mondo finanziario ...