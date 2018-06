Fino al 2021 vedremo la Serie A su Sky e Perform Come è andata l' asta dei diritti Tv

May presenta il suo piano B per la Brexit : restare nell'unione doganale Fino al 2021 (e oltre?) per scongiurare il "muro" in Irlanda : restare nell'unione doganale fino alla fine del 2021, e forse oltre, in attesa di trovare un'altra soluzione per evitare il ritorno della frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord: è questo in sostanza il "piano B" presentato oggi dal governo di Theresa May per tentare di superare il principale ostacolo sulla strada di un accordo sulla Brexit. Per il premier britannico si tratta di una concessione maggiore, dopo che aveva indicato ...

Roma - ufficiale Marcano : contratto Fino al 2021 : La Roma ha reso noto di aver raggiunto con Ivan Marcano un accordo per le prossime tre stagioni , scadenza 2021, , con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni ...

OnePlus venderà uno smartphone alla volta almeno Fino al 2021 : Pete Lau in occasione di una recente intervista rilasciata a NDTV Gadgets parla dei piani dell'azienda per i prossimi tre anni. Il CEO e cofondatore di OnePlus annuncia che la politica di vendere uno smartphone alla volta rimarrà in vigore almeno fino al 2021 e gli sforzi piuttosto che concentrarsi su un secondo smartphone magari di fascia media andranno a confluire sull'e-commerce e sulla ricerca tecnologica. L'articolo OnePlus venderà uno ...

Sparco e McLaren insieme Fino al 2021 : Nel giovedì di Monaco, Sparco, uno dei partner di più lunga data del team McLaren F1, ha rinnovato il contratto con la squadra di Woking. Dopo oltre vent’anni insieme, l’accordo vedrà Sparco con McLaren almeno fino al 2021, anno in cui si celebreranno quindi le “nozze d’argento” tra le due aziende, la cui prima partnership […] L'articolo Sparco e McLaren insieme fino al 2021 sembra essere il primo su ...

NBA - i Clippers estendono il contratto di Doc Rivers : in panchina Fino al 2021 : Avanti con Doc Rivers. Steve Ballmer, proprietario dei Clippers, ha deciso: la guida tecnica della sua squadra, per i prossimi tre anni non cambierà, conseguenza dell'estensione contrattuale concessa ...

Deutsche Telekom : al 2021 prevede crescita annua ricavi Fino al 2% : Roma, 24 mag. (AdnKronos/dpa) – Nel periodo 2017-2021 Deutsche Telekom prevede una crescita media annua dei ricavi dall’1 al 2%, dell’ebitda adjusted tra il 2 e il 4% e del free cash flow del 10%. A indicarlo sono le guidance annunciate dal gruppo. Il dividendo per l’esercizio finanziario in corso, che verrà pagato nel 2018, seguirà lo sviluppo del free cash flow. Il piano è quello di pagare una cedola di 70 centesimi ...

Adidas rinnova la partnership con l’Uefa per la Champions : fornirà i palloni Fino al 2021 : La UEFA ha annunciato l'estensione della partnership di Adidas con la Champions League come fornitore del pallone. L'articolo Adidas rinnova la partnership con l’Uefa per la Champions: fornirà i palloni fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City - arriva il rinnovo per Guardiola : Pep firma Fino al 2021 : Dopo aver conquistato la Coppa di Lega inglese e, soprattutto, la Premier League Pep Guardiola ha deciso che continuerà a sedersi sulla panchina del Manchester City per i prossimi tre anni. Il club ha ...

Spagna - Seat nuovo sponsor della Nazionale : accordo raggiunto Fino al 2021 : La casa automobilistica, in virtù dell'accordo raggiunto, diventa auto ufficiale della rappresentativa L'articolo Spagna, Seat nuovo sponsor della Nazionale: accordo raggiunto fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Acerbis e Spezia Calcio ancora insieme : ecco il rinnovo Fino al 2021 : Acerbis, marchio di abbigliamento sportivo con sede ad Albino, in provincia di Begamo, ha annunciato di avere raggiunto un accordo con lo Specia Calcio grazie al quale il brand potrà essere ancora lo sponsor tecnico del club ligure. “Spezia Calcio e Acerbis ancora insieme nel nome della storica maglia bianca che fa battere forte il […] L'articolo Acerbis e Spezia Calcio ancora insieme: ecco il rinnovo fino al 2021 è stato realizzato ...

Coppa Italia alla Rai almeno Fino al 2021. Beffata Mediaset - che resta senza calcio in chiaro : Coppa Italia La Coppa Italia sarà un’esclusiva Rai anche per le prossime tre stagioni. La tv di Stato si è infatti assicurata i diritti tv della Coppa nazionale almeno fino al 2021, beffando Mediaset che si era prepotentemente inserita nella partita. La Rai si sarebbe assicurata i diritti tv – che comprendono anche quelli radiofonici e la finale di SuperCoppa Italiana – offrendo il 60% in più rispetto al triennio 2015/2018, ...

Calciomercato Salernitana - rinnovo Fino al 2021 per Bernardini : SALERNO - La Salernitana ha annunciato il rinnovo del contratto con il difensore Bernardini , il cui nuovo accordo terminerà nel 2021. Questo il comunicato del club: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica ...

Inter-Spalletti - arriva il rinnovo : insieme Fino al 2021 : Inter-Spalletti- L’Inter si prepara a blindare Luciano Spalletti. Come si legge sull’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a prolungare il contratto al proprio allenatore fino al 2021. Una scelta già presa a prescindere dall’ipotetica qualificazione alla prossima Champions League. PROGETTO A LUNGO TERMINE La sensazione è che l’Inter voglia costruire attorno ...