Fils-Aime | Nintendo è in piena forma e pronta per affrontare la seconda metà

Reggie Fils-Aime : "le loot box non sono poi così male" : Nonostante le polemiche le loot box continuano ad essere una formula molto utilizzata, e recentemente il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha detto la sua ammettendo che le casse premio, se utilizzate bene, possono essere uno strumento davvero utile."Le loot box, parlando onestamente, si sono guadagnate una pessima reputazione", ha esordito il presidente. "La meccanica di acquistare qualcosa di cui non sei sicuro del contenuto è ...