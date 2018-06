Filippo Inzaghi | mi ispiro a Simeone

Filippo Inzaghi - aspetto sfida con Simone : BOLOGNA 14 GIU - Non vede l'ora di ricominciare Filippo Inzaghi. La serie A mancata col Venezia la ritrova a Bologna e il nuovo tecnico rossoblù si presenta alla stampa lanciando la sfida al fratello ...

Panchina Venezia - ecco il sostituto di Filippo Inzaghi : Panchina Venezia – Una stagione strepitosa per il Venezia che però si è conclusa senza la promozione nel campionato di Serie A, percorso incredibile per la squadra di Filippo Inzaghi. L’allenatore ex Milan ha sposato un nuovo progetto, quello del Bologna, ambizioni importanti per il tecnico che punta la qualificazione in Europa League. E nel frattempo il Venezia ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Stefano Vecchi, rescissione ...

Bologna - Filippo Inzaghi nuovo allenatore : ha firmato fino al 2020 : Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna: a comunicarlo è il club rossoblù, che ha annunciato la notizia attraverso il proprio sito internet. 'Il Bologna Fc 1909 comunica di ...

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna : La dirigenza del Bologna ha annunciato l’ingaggio di Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e dalla Nazionale italiana, come suo nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e verrà presentato domani mattina allo stadio Dall’Ara di The post Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna appeared first on Il Post.

Filippo Inzaghi - Palermo Venezia / "Viviamo un sogno" - dopo i playoff firma col Bologna? : Filippo Inzaghi, Palermo Venezia: il tecnico si gioca la possibilità di rimanere dentro ai playoff coi lagunari. dopo la fine di questa avventura firmerà probabilmente per il Bologna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Venezia-Perugia 3-0 - la squadra di Filippo Inzaghi è uno spettacolo e vola in semifinale [FOTO] : 1/9 Anteo Marinoni/LaPresse LaPresse ...

Calciomercato Bologna - Filippo Inzaghi si porta un fedelissimo : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per iniziare un nuovo ciclo, l’idea è stata quella di interrompere il rapporto con Donadoni ed affidare la panchina a Filippo Inzaghi, ufficialità prevista subito dopo la fine dei playoff del campionato di Serie B oppure in caso di eliminazione del Venezia. L’allenatore ex Milan ha intenzione di portarsi un fedelissimo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta ...

Filippo Inzaghi verso il Bologna - ecco quanto guadagnerà : Il tecnico - attualmente alle prese con i playoff di Serie B con il Venezia - è il principale candidato a sostituire Donadoni sulla panchina dei felsinei. L'articolo Filippo Inzaghi verso il Bologna, ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.