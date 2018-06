Figlio bocciato | i genitori prendono a pugni il prof

"Vostro Figlio bocciato". Genitori sferrano pugno al prof : Roma, preside insultato e deriso, minacce al corpo insegnanti. Poi l'aggressione ai danni di un giovane docente indifeso, intervenuto in difesa del dirigente scolastico. Colpo diretto al volto, 8 ...

"Suo Figlio è bocciato" - aggredito : 18.19 Nuova aggressione a un docente da parte dei genitori di un alunno. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in un istituto alla periferia di Roma. A quanto ricostruito, i genitori di un alunno hanno litigato con i docenti quando hanno saputo della bocciatura del figlio. Durante la lite un giovane professore di 23 anni, che stava intervenendo per difendere il preside insultato e minacciato, è stato colpito con un pugno. Portato in ospedale, ...

"Suo Figlio è bocciato". E il padre cerca di strangolare il giovane docente : Segni di soffocamento, trauma cranico, tracce di percosse alla schiena; 24 anni, primo incarico da insegnante. Picchiato, riferisce con molti particolari La Repubblica, da un padre al quale era stato comunicata la bocciatura del figlio. Accade tutto in un liceo tecnico a Roma, nella zona del Prenestino, dove il giovane era stato chiamato per un incarico al laboratorio di disegno. Assiste alla scena del preside che, convocati i due genitori ...

Il Figlio viene bocciato - genitori danno un pugno al professore : Il figlio viene bocciato, genitori danno un pugno al professore L'aggressione è avvenuta in un istituto della periferia di Roma. Alla notizia che il ragazzo non era stato promosso, si è innescata una lite con i docenti, e a farne le spese è stato un giovane insegnante di 23 anni Parole chiave: ...

Il Figlio viene bocciato - genitori danno un pugno al professore - : L'aggressione è avvenuta in un istituto della periferia di Roma. Alla notizia che il ragazzo non era stato promosso, si è innescata una lite con i docenti, e a farne le spese è stato un giovane ...

"Suo Figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...

Aggredì prof inglese - bocciato il Figlio : Ascatenare la furia della mamma, che nei giorni successi si erascusata per il suo gesto, sarebbe stato il rifiuto della docentead interrogare nuovamente il ragazzino che pratica sport alivello ...

Selvazzano. Prof aggredita dalla mamma - il Figlio è stato bocciato : troppe insufficienze : Il ragazzino della scuola media in provincia di Padova dovrà ripetere l’anno: diverse insufficienze e assenza in pagella. La mamma: "Io so di aver esagerato. Speravo nella comprensione degli altri insegnanti". La donna aveva spaccato il setto nasale all'insegnante del figlio.Continua a leggere

Padova : bocciato il Figlio della donna che picchiò la prof (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Mio figlio è sempre stato interrogato il giorno dopo il rientro in classe, anche quand’è stato assente per 5 mesi a causa della rottura di una gamba. Non ho mai protestato per il fatto che venivano lesi i suoi diritti perché sapevo che il ragazzo sarebbe riuscito a cavar