Fiducia | Salvini supera Di Maio Il sondaggio che demolisce il M5S Berlusconi

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la Fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

DOPO LA Fiducia/ Folli : Salvini rischia di fare la stessa fine di Renzi : Il governo M5S- Lega capitanato da Conte ha inizio DOPO la FIDUCIA. Forze politiche troppo diverse, premier troppo debole.

Voto Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Oggi la Fiducia alla Camera. Salvini contro legge Fornero e per flat tax : Ieri la fiducia al Senato nel pomeriggio a Montecitorio. Il responsabile del Viminale: 'Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, così spende e investe di più'. E sulla Fornero ribadisce: ...

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera diretta live/ Video discorso Conte : Pd vs Salvini “flat tax aiuta ricchi” : Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:06:00 GMT)

Fiducia al Governo - oggi tocca alla Camera. Salvini : con flat tax ci guadagnano tutti : Dopo il sì di ieri del Senato, oggi il premier Conte chiederà la Fiducia di Montecitorio al Governo gialloverde. Potrà contare su almeno 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Il Governo Conte ottiene la prima Fiducia con 171 «sì». Salvini : «No aumento Iva» : A Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti. Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

Governo - 171 sì per la Fiducia - Conte : euro non in discussione. Salvini : no aumento Iva : a Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti.Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a SalvinI : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

E il Cav incontra Salvini : "Fi non voterà la Fiducia" : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati stamattina a Milano. Circa quaranta minuti di colloquio che il leghista non ha esitato a definire 'cordiali'. Il faccia a faccia tra i due leader ...

L'Espresso contro la Lega/ Gli affari dei cassieri di Salvini : holding in Lussemburgo - ragnatela di Fiduciarie : Lega, gli affari dei cassieri di Salvini: l'inchiesta messa in moto da L'Espresso per fare luce sui tre uomini di fiducia del neo ministro degli Interni.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Governo : la «non sFiducia tecnica» invocata da Salvini? È un'astensione : ... che determina l'abbassamento del quorum della maggioranza dei votanti necessario per far passare la fiducia, senza però dare l'appoggio pieno ad una forza politica o ideologica opposta. Nell'agosto ...