Fiamme in palazzo al centro di Roma

Roma - Fiamme in un palazzo del centro : donna ustionata - : L'incendio è divampato in vicolo degli Amatriciani, vicino a piazza Navona. Dalle prime informazioni, sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano. Lo stabile e un altro palazzo accanto ...

Roma - Fiamme in un palazzo del centro : donna ustionata : Roma, fiamme in un palazzo del centro: donna ustionata L’incendio è divampato in vicolo degli Amatriciani, vicino a piazza Navona. Dalle prime informazioni, sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano. Lo stabile e un altro palazzo accanto sono stati evacuati dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

Roma - palazzo in Fiamme in Centro : evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Battipaglia - palazzo in Fiamme nella notte : fermato il presunto piromane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

Palermo : Fiamme in appartamento di via Parisio - evacuato il palazzo : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Un incendio è divampato, poco dopo mezzogiorno, in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Cataldo Parisio, a Palermo. Il palazzo è stato evacuato e sul posto sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fi

CECCHINA - MADRE UCCIDE FIGLIA E SI GETTA DAL PALAZZO/ Ultime notizie Roma - l'abitazione data alle Fiamme : Roma, MADRE e FIGLIA morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:29:00 GMT)

BE : Fiamme in palazzo 11 piani - 49 inquilini all'ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve