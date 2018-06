Fenomenologia dell’homo novo grillino : Roma. Gente media, con carriere medie, titoli medi, forse persino capacità medie, che tuttavia improvvisamente e per irripetibile coincidenza astrale si trova proiettata in ruoli d’importanza strategica, al centro delle istituzioni, negli snodi più rilevanti e sensibili della macchina amministrativa

Breve Fenomenologia dell'inspiegabile successo di Young Signorino : ... sbarcato anche in tv da Chiambretti, che per questi personaggi ha sempre avuto un occhio lungo da furbo mestierante, è così che va commentato, come una fase, un qualcosa che spero il mondo della ...