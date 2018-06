ilfattoquotidiano

: Fedez e J-Ax, separati per colpa della cannabis? - TutteLeNotizie : Fedez e J-Ax, separati per colpa della cannabis? - Cascavel47 : Fedez e J-Ax, separati per colpa della cannabis? -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Di cose insiemee J-Ax ne hanno fatte e non poche. Numeri da capogiro per il loro dischi, un singolo dopo l’altro in vetta alle classifiche, e perfino un concerto a San Siro dal profetico titolo “La finale”. Ora le strade dei due sarebbero in via di separazione. Una separazione che, stando a Chi, ha come motivazione “la scelta di J-Ax di diventare testimonial“legale” che ha chiamato Maria Salvador. Perché sembra infatti chenon abbia mai condiviso questo tipo di iniziativa. Quale sarà il sequel di questa rottura clamorosa?”. Questo quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Come è noto, J-Ax ha infatti aperto un negozio nel cuore di Milano nel quale vende la sua marijuana legale, “Maria Salvador”: “Non lo faccio per il business, altrimenti aprivo una catena, volevo solo dare casa alla ...