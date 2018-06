Fedez e J-Ax | separati anche per colpa della cannabis?

Fedez e J-Ax - separati per colpa della cannabis? : Di cose insieme Fedez e J-Ax ne hanno fatte e non poche. Numeri da capogiro per il loro dischi, un singolo dopo l’altro in vetta alle classifiche, e perfino un concerto a San Siro dal profetico titolo “La finale”. Ora le strade dei due sarebbero in via di separazione. Una separazione che, stando a Chi, ha come motivazione “la scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” che ha chiamato Maria ...