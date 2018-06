Fed | decisione potrebbe offrire nuovo impulso al dollaro | analisti

Playoff serie B - arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale sul caso Bari : Due punti di penalizzazione per il Bari, cambiano dunque i Playoff di serie B con i pugliesi che giocheranno in trasferta in casa del Cittadella Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica al Bari da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. per alcune irregolarità amministrative. ...