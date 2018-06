FastWeb Mobile Giga offre 300 minuti | 100 SMS e 10 GB a soli 5 95 Euro

yourlifeupdated

: Fastweb Mobile: 300 minuti, 100 SMS e 10 GB a soli 5.95 euro al mese - PatosNokia : Fastweb Mobile: 300 minuti, 100 SMS e 10 GB a soli 5.95 euro al mese - Tecno__Android : - Risparmiainrete : Guarda il nuovo spot (Scegli la trasparenza del Mobile 4G Fastweb) -

(Di giovedì 14 giugno 2018)300di chiamate, 100 SMS e 10di internet al costo di solo 5,95ma solo per i clienti. Per gli altri costa qualchein piùè il nuovo piano tariffario diInteressanti novità, offerte e promozioni sono in arrivo per tutti i nuovi …