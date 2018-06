Farmaci per il colesterolo alto potenziano le cure dei tumori del sangue

Lista nera per 200 Farmaci : anche depressione tra gli effetti collaterali : I ricercatori dell’Università dell’Illinois hanno portato a termine uno studio che ha analizzato i farmaci più comuni, riscontrando che circa 200 hanno come effetto collaterale anche la depressione. Il risultato della ricerca, pubblicato sul Journal of American Medical Association, è piuttosto preoccupante, anche perché nel mirino degli studiosi sono finiti farmaci che usiamo tranquillamente, come analgesici, antidolorifici, antiacidi, farmaci ...

L'untore di Ancona alla compagna : "L'HIV non esiste - i malati muoiono per i Farmaci" : L'uomo sosteneva che in realtà fossero i farmaci a uccidere i malati di Aids. La compagna: "Mi ha defraudata della libertà di scelta"

Salute - Farmaci : nel suolo batteri chiave per nuovi antibiotici : Secondo una ricerca, pubblicata su “Nature“, i batteri che vivono nel suolo potrebbero rappresentare una fonte di nuovi antibiotici e altri composti farmaceutici: il gruppo di ricerca di Jillian Banfield dell’Università della California ha decodificato il genoma di centinaia di microrganismi provenienti da un terreno nella California settentrionale. Sono stati identificati oltre un migliaio di cluster di geni biosintetici per ...

Nuovi Farmaci - a Siena pubblico e privato insieme per il progetto elaborato dai ricercatori dell'università : Focus sulla nuova piattaforma pubblico " privata per la progettazione e realizzazione di Nuovi farmaci fino al completamento della fase preclinica Domani 14 giugno l'Università di Siena ospita la ...

Farmaci in vacanza : attenti alle restrizioni dei singoli paesi per capire quali mettere in valigia evitando sanzioni : Ci siamo. Il periodo estivo che spinge milioni di persone a godersi qualche settimana di meritata vacanza è già iniziato per qualcuno ma per molti altri è alle porte, e sono tante le persone pronte a partire per altri paesi preparando le valigie e scegliendo con cura cosa portare in vacanza, una fase che precede la partenza e che generalmente richiede tempo e attenzione. Una cosa che per molti non può mancare anche in vacanza sono, ovviamente, ...

Farmaci sottocute in oncoematologia - esperienza vincente in Puglia : Roma, 11 giu. (AdnKronos Salute) – Tempi di permanenza in Day hospital dimezzati, più pazienti oncoematologici trattati, più terapie erogate ogni anno, più sicurezza per malati e operatori, riduzione dei costi sociali e cospicui risparmi economici per l’intero sistema sanitario regionale. Questi in sintesi i vantaggi ottenuti con l’impiego di Farmaci ‘intelligenti’ in formulazione sottocute (Sc), a parità di ...

Farmaci - Gb : laboratorio per metterli a punto in tempi 10 volte inferiori : Il governo britannico annuncia l’intenzione di sviluppare una struttura dedicata alla scoperta di Farmaci completamente automatizzata, per accelerare la produzione di nuove molecole e “trasformare” così l’industria farmaceutica. Il ministro all’Economia del Regno Unito Greg Clark ha detto che il progetto, portato avanti da un istituto di ricerca finanziato dal governo, il Rosalind Franklin Institute di Harwell, ...

Lasciano il figlio di 6 anni a casa e escono all'alba per tentare il colpo in Farmacia : Una coppia di Solaro ha lasciato in casa il figlio di sei anni ancora addormentato per andare a tentare il colpo in farmacia. Cittadini insospettiti hanno chiamato i carabinieri e fatto saltare i ...

Lasciata sola e senza Farmaci per intascare la pensione - l'avvocatessa e il compagno si difendono : "voleva stare con noi" : Se l'hanno portata via dall'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove era ricoverata è stato solo perché volevano prendersi cura di lei : hanno ammesso di aver sbagliato Gabriella Cassano, avvocato ...

FarmaciE DI TURNO APERTE OGGI - 2 GIUGNO 2018/ Roma e Milano - orari e info : le aperture a Firenze : FARMACIE di TURNO APERTE il 2 GIUGNO 2018, OGGI sabato Festa della Repubblica: ultime notizie Milano e Roma, l'elenco completo con informazioni e orari(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Tumore al rene : chirurgia e Farmaci per impedirne recidive : E’ italiano il primo studio che fornisce informazioni decisive sull’approccio multidisciplinare integrato nel Tumore del rene avanzato contro la comparsa di recidive. Si tratta di uno studio che indaga l’utilizzo della chirurgia e della terapia farmacologica. Viene presentato oggi in una sessione orale al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) da Giuseppe Procopio, responsabile dell’Oncologia ...