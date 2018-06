Fallout 76 avrà una modalità Battle Royale? Bethesda risponde

optimaitalia

: #Fallout76 avrà una modalità #BattleRoyale? #Bethesda risponde - OptiMagazine : #Fallout76 avrà una modalità #BattleRoyale? #Bethesda risponde - MAXI_titano : RT @Everyeye: Fallout 76 avrà DLC e update gratuiti; presenti le microtransazioni per oggetti cosmetici - zazoomnews : Fallout 76 avrà una componente narrativa - #Fallout #componente #narrativa -

(Di giovedì 14 giugno 2018) La presenza di76 all'E3 2018 è da considerarsi tranquillamente come un fiore all'occhiello per. Il publisher che ha “sfilato” come terzo (in ordine temporale) sui palchi di Los Angeles ha voluto rinnovare in toto l'abito del franchise, presentando un prodotto che si discosta in maniera importante dai predecessori. Se infatti il gameplay può sembrare speculare a quello degli ultimi capitoli, è l'ecosistema di gioco che cambierà totalmente, vista la presenza di un mondo che sfrutterà appieno le possibilità offerte dal multiplayer online. Una mappa che quindi ospiterà giocatori provenienti da tutto il mondo, con le dimensioni che risulteranno essere alquanto generose, e che vedranno una superficie esplorabile che quadruplicherà i chilometri quadrati di4.Ovviamente la domanda principale che interessa molti utenti che, sul finire di quest'anno, si lanceranno in ...