Facebook | fake news e privacy allontanano i giovani Per le notizie si preferiscono

Scandalo privacy e fake news - il crollo dei social : «I giovani non si fidano più di Facebook» : Un'indagine annuale, giunta alla settima edizione, condotta su un campione di oltre 74mila consumatori di notizie online di 37 paesi nel mondo, tra cui l'Italia. La protesta contro il Governo: 'Il 1°...

Facebook : i dati degli utenti agli scienziati contro le fake news : Facebook non demorde e ci ricasca, ma questa volta mette le mani avanti. Tutti i dati degli oltre due miliardi di utenti saranno a disposizione di scienziati per la lotta alle fake news. L’ombra di Cambridge Analytica ritorna ad oscurare il social network blu? Non proprio, ma porre attenzione non guasta. Se c’è una cosa che con lo scandalo della divulgazione dei dati degli utenti di Facebook abbiamo imparato è che Mark Zuckerberg ...

Fake news - Papua Nuova Guinea banna Facebook per un mese : (Getty Images) Pulizie di primavera: un mese di blocco di Facebook per scandagliare la piattaforma in cerca degli utenti fasulli e degli effetti che il sito ha sulla popolazione. Questa la decisione della Papua Nuova Guinea, comunicata dal Ministro delle Comunicazioni Sam Basil, che ha spiegato come, nell’arco del periodo di pausa, gli analisti del suo diparimento potranno condurre approfondimenti. Ammettendo una seria preoccupazione per ...

Facebook al bando in Papua Nuova Guinea : stop a fake news e porno : Il governo della Papua Nuova Guinea ha deciso di mettere al bando Facebook per un mese al fine di fare pulizia di profili falsi e per studiare l'effetto che il social network sta avendo sulla ...

“Nadia Toffa è morta”/ La fake news senza umanità (né grammatica) virale su Facebook e Twitter : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter, ma il falso screenshot di Repubblica svela la verità, con un errore di grammatica. Il dramma del cancro usato per speculare(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:25:00 GMT)

L'ultima mossa di Facebook contro le fake news : Facebook assolda ricercatori universitari per misurare le fake news. Il più popolare social network del mondo fa sapere che nelle prossime settimane una commissione condurrà una richiesta di proposte ...

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...

Facebook assolda ricercatori universitari per misurare le fake news : Credit: TheDigitalArtist / Pixabay Jack Dorsey aveva rivolto un appello pubblico a qualunque esperto che volesse aiutare Twitter a diventare un posto più sano. Facebook, come parte degli interventi contro la disinformazione, chiede il rinforzo degli accademici, con processo simile di chiamata all’azione. Un mese dopo essersi rivolta ai ricercatori per comprendere la portata dell’influenza dei social media durante i periodi ...

Facebook cancella 583 milioni di profili fake e 837 di contenuti spam : Nel primo trimestre del 2018, Facebook ha cancellato quasi 600 milioni di profili falsi e più di 800 milioni di contenuti sconvenienti e pornografici.Ecco i primi risultati, indicati nel report della società, dopo le scuse di Mark Zuckerberg, a seguito dello scandalo Cambridge Analytica. Chiunque dei 2,2 miliardi iscritti al social network andrà contro le regole della piattaforma verrà rimosso, grazie alle segnalazioni degli utenti o ...

Facebook - via 583 mln profili 'fake' e 837 mln spam : Nel primo trimestre 2018 Facebook ha disattivato circa 583 milioni di profili falsi e 837 milioni di contenuti spam. Sono alcuni dati contenuti nel primo Rapporto sull'applicazione degli Standard della Comunità, che l'ANSA è in grado di anticipare: riguarda sei temi caldi come hate speech, spam, terrorismo, pornografia, profili fake e violenza. La società ha confermato la volontà di portare a 20mila il numero di ...

Facebook - cancellati 583 milioni di profili “fake” e 837 milioni di “spam” : Facebook, cancellati 583 milioni di profili “fake” e 837 milioni di “spam” Facebook, cancellati 583 milioni di profili “fake” e 837 milioni di “spam” Continua a leggere L'articolo Facebook, cancellati 583 milioni di profili “fake” e 837 milioni di “spam” proviene da NewsGo.

Facebook - cancellati 583 milioni profili “fake” e 837 milioni “spam” : Facebook, cancellati 583 milioni profili “fake” e 837 milioni “spam” Facebook, cancellati 583 milioni profili “fake” e 837 milioni “spam” Continua a leggere L'articolo Facebook, cancellati 583 milioni profili “fake” e 837 milioni “spam” proviene da NewsGo.

Facebook - cancellati 583 milioni di profili fake. Giro di vite anche contro il terrorismo : Giro di vite a Facebook sui cosiddetti profili fake. In totale, nel primo trimestre dell'ano in corso il social network di Menlo Park ha rimosso 583 milioni di profili falsi e 837 milioni di...

Dopo il terrorismo Facebook ora lotta contro le fake news Video : Da qualche anno si può notare sul web un costante aumento della quantita' di fake news [Video]. Infatti, una news su 5 è sempre falsa. Il motivo è che si arriva a scrivere di tutto per attirare più lettori possibili e la cosa preoccupante è che lo si fa su ogni genere di notizia: benessere, medicina, politica, incidenti o fatti di cronaca mai avvenuti oppure avvenuti realmente, ma esasperati fino ai limiti massimi. Una categoria dove ciò accade ...