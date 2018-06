F1 | Ross Brawn difende Winnie Harlow | “l’errore con la bandiera a scacchi? Era

sportfair

: # F1 | Ross #Brawn respinge le critiche per il poco spettacolo visto a Montreal, invitando a trarre un bilancio con… - FormulaPassion : # F1 | Ross #Brawn respinge le critiche per il poco spettacolo visto a Montreal, invitando a trarre un bilancio con… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Sull’errore commesso dalla modella in Canada si è soffermato anche il direttore tecnico di Liberty Media, che ha tenuto a sottolineare come la colpa non sia da attribuire allaL’errore commesso dain Canada continua a far discutere, generando polemiche e critiche nei confronti della modella nordamericana, colpevole di aver sventolato lacon un giro d’anticipo. Sulla questione è intervenuto, che ha difeso la ragazza canadese: “ha solo eseguito le istruzioni che le sono state date, voglio scusarmi per il dispiacere che ha provato e ringraziarla per il suo supporto alla Formula 1. Le è stato detto di sventolare lanel momento sbagliato, al 69° giro, ho visto che è stata pesantemente criticata benché, come Whiting ha già spiegato, l’errore sia di un’incomprensione tra due ufficiali di ...