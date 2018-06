Euro sotto 1 | 17 dlr dopo Bce su tassi

Forex - l'Euro crolla sotto 1 - 18 dollari. Effetto BCE : Teleborsa, - Euro in netto calo nei confronti del biglietto verde, scende sotto quota 1,18 dollari, dopo che la Banca centrale europea ha aperto una nuova fase della politica monetaria: fine del ...

Forex - l'Euro crolla sotto 1 - 18 dollari. Effetto BCE : Euro in netto calo nei confronti del biglietto verde, scende sotto quota 1,18 dollari, dopo che la Banca centrale europea ha aperto una nuova fase della politica monetaria : fine del quantitative ...

Estate sotto le stelle : 21 ristoranti con terrazze in Italia e in Europa : Con l’avvicinarsi della stagione estiva sia nella propria città sia in viaggio si tende a uscire sempre più spesso alla scoperta di ristoranti con terrazze e dehors. TheFork, app di riferimento nella prenotazione online dei ristoranti – disponibile per iOS e Android e attiva in 11 Paesi – conferma[1] che durante la primavera e l’Estate del 2017 c’è stata una crescente tendenza a prenotare in locali con spazi all’aperto. In particolare, il 33% ...

Chi è Luciano Barra Caracciolo - il nuovo sottosegretario con posizioni no-Euro : Il neo sottosegretario agli Affari Europei Luciano Barra Caracciolo, è un giurista da sempre in area centrodestra, oggi presidente di sezione al Consiglio di Stato e in passato consulente di vari ministri e vice segretario generale di Palazzo Chigi nel governo Berlusconi II. Da anni convinto no euro, sul suo blog cita ripetutamente una celebre teoria complottista, nota come "Hazard Circular".Continua a leggere

Eutelsat : al Forum Europeo Digitale 2018 di Lucca per sottolineare la centralità del satellite : Il satellite HOTBIRD come hub privilegiato per l’alta e l’altissima qualità tecnica delle immagini televisive. È il messaggio di Eutelsat al Forum Europeo Digitale in programma a Lucca il 14 e il 15 giugno prossimi. Sono 6 i canali Ultra HD veicolati attualmente a 13 gradi Est, la posizione orbitale più popolare in Italia con circa 10 milioni di abitazioni connesse e oltre 70 canali italiani Free to Air ...

Spread - il differenziale Btp-Bund in calo sotto i 240 punti. Borsa italiana la migliore d’Europa con le banche : La differenza di rendimento (Spread) tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è scesa lunedì intorno ai 240 punti dopo la chiusura a 268 di venerdì sera, quando lo Spread si era allargato rispetto ai giorni precedenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso sotto il 2,9%. Positivo anche il fronte azionario, con Piazza Affari miglior listino europeo: sfiora il 2 per cento grazie al traino delle banche a partire da Unicredit, Intesa ed Mps. ...

Bitcoin : hacker all'attacco in Asia - crolla sotto i 7mila Euro : MILANO - Per una piattaforma economica che si presenta come al riparo da attacchi informatici, subire una intrusione e doverlo ammettere non è il massimo. Si spiega anche così il crollo delle ...

Enertronica - sottoscritti contratti per 10 milioni di Euro : Enertronica rende noto che la propria controllata Elettronica Santerno ha sottoscritto due contratti definitivi relativi alla fornitura di oltre 200 MW di inverter fotovoltaici in Spagna . La ...

Imbattibile volantino UniEuro : prezzo Huawei Mate 10 Pro - P Smart e iPhone 8 sottocosto : Il miglior prezzo Huawei Mate 10 Pro, P Smart e iPhone 8 sarà senz'altro garantito dal volantino Unieuro sottosto in partenza venerdì 8 giugno e valido fino al giorno 17 sempre di questo mese. Il tris di device molto diversi tra loro è protagonista di offerte abbastanza competitive sul mercato, considerando sempre la vendita effettuata tramite negozio fisico e non certo su shop online. Esaminiamo ognuna delle promozioni imminenti. Il prezzo ...

Zona Euro - vendite al dettaglio ancora sotto attese : In crescita ma ancora sotto attese il settore retail dell'EuroZona ad aprile. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono salite dello 0,1% dopo il 0,4% di marzo , dato rivisto da +0,1%, ed ...

Volantino SOTTOCOSTO UniEuro 8-17 Giugno 2018 : Unieuro non smette di fare sconti e promozioni. Ora è il tempo del SOTTOCOSTO estivo per comprare tanti prodotti a prezzo super scontato [Volantino 8-17 Giugno ] Unieuro lancia il Volantino SOTTOCOSTO versione Estate 2018 Il nuovo Volantino di Unieuro di Giugno 2018 lancia nuovamente il SOTTOCOSTO e fino al 17 Giugno 2018 offre una nuova […]