Eroico salvataggio degli agenti | salvano due donne sommerse dall' acqua

ilgiornale

: RT @3BMeteo: ??Il salvataggio eroico della @poliziadistato ad #Ancona: - coscienzavigile : RT @3BMeteo: ??Il salvataggio eroico della @poliziadistato ad #Ancona: - 3BMeteo : ??Il salvataggio eroico della @poliziadistato ad #Ancona: - Vivodisogniebas : RT @YouReporter: Eroico #salvataggio di un cucciolo di #squalo in #Sudafrica -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Le immagini fanno impressione e arrivano da Ancona. Ci sono due, intrappolate nella loro auto sotto ad un cavalcavia mentre i poliziotti cercano di soccorrerle per strapparle alla morte. Piove a dirotto. "Poverini! Papà ti prego, no!", si sente dire'auto di un bambino che, in quei drammatici momenti, era nell'abitacolo con i genitori mentre qualcuno riprendeva la scena con un cellulare.Il papà del bambino, infatti, sembra deciso ad aiutare glidella polizia accorsi in quel momento. "Non vogliamo perderti", dice il bimbo tra le lacrime al padre che tenta di rassicurarlo. Sono attimi drammatici. I poliziotti, con l'fin sotto alle ascelle, faticano ad aiutare le dueintrappolate in quella gabbia d'. L'uomo è tormentato: "Non si possono lasciare lì". La moglie, però, cerca di frenarlo. Anche lei tra le lacrime. "C'è la polizia", urla al ...