Erdogan malato di tumore? La notizia diffusa da Israele

ilgiornale

: RT @BlitzQuotidiano: Erdogan “malato di tumore”. Le voci sul presidente turco e i rischi alle elezioni - pasqualecacace2 : RT @BlitzQuotidiano: Erdogan “malato di tumore”. Le voci sul presidente turco e i rischi alle elezioni - BlitzQuotidiano : Erdogan “malato di tumore”. Le voci sul presidente turco e i rischi alle elezioni -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Daarriva unache potrebbe cambiare (e molto) il futuro del Medio Oriente: Recep Tayyipsarebbedi. Unache circola da diversi anni, ma che adesso ritorna. E a pochi giorni dalle elezioni che dovevano essere l'incoronazione del Sultano, la questione è particolarmente importante.In effetti, nelle ultime settimane,era apparso molto meno in salute dei mesi precedenti. Il suo volto appare affaticato e la sua verve e il suo carisma sembrano lentamente scemare. Non è il leader che ha infiammato per anni le piazze turche. È un leader affaticato. E per molti non è semplicemente l'età né lo stress.In Turchia sono in molto a sospettare di una suo male. Già nel 2011, come scrive Libero (qui l'articolo riprodotto da Dagospia), "si sottopose ad una complicata quanto mai chiarita operazione chirurgica, alla quale ne è poi seguita un' ...