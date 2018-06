Energia sostenibile per lo spazio | la scommessa dell’ASI

Milano adotta il Piano d’azione per l’Energia sostenibile : Con 23 voti favorevoli e 7 astenuti, il Consiglio comunale ha adottato il Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes). Il Piano,

Energia e Ambiente : la Sardegna a Bruxelles per la settimana Europea dell'Energia Sostenibile : "La Regione sta investendo risorse importanti e sta portando avanti buone pratiche in questi campi perché il futuro è rappresentato da una Sardegna sempre più Sostenibile e all'avanguardia in tema di ...

Next energy : premiata la batteria liquida ecosostenibile con la più elevata Energia specifica e il più basso costo : Bettery è il nome del progetto che si è aggiudicato la seconda edizione di Next energy, promossa da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per individuare i nuovi talenti dell’energia in Italia. La giuria, presieduta da Catia Bastioli, Presidente di Terna, ha premiato con un voucher di 50.000 euro in servizi il migliore progetto innovativo tra i 10 selezionati all’interno della Call for Ideas, proposti da altrettanti Team di ...

Energia sostenibile di Tozzi Green in Africa : Roma, 9 mag. , askanews, Il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, costituito da SACE e SIMEST, sostiene lo sviluppo in Madagascar di Tozzi Green, azienda ravennate attiva nel ...