Energia | accordo Ue | entro il 2030 le rinnovabili dovranno coprire il 32% dei consumi

Energia - UBI Banca : accordo di filiera con Ansaldo Energia : Sostenere la filiera dell' Energia per accompagnare le imprese del settore nei processi di crescita e internazionalizzazione con soluzioni di consulenza specialistici e prodotti Banca ri dedicati. E' ...

Energia - accordo ENEA-IEA per rafforzare il ruolo delle donne : rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon è l'obiettivo dell' accordo di collaborazione Clean Energy Education and ...

Clima : l’Agenzia internazionale dell’Energia sta frenando i governi rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi : l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) è un’organizzazione internazionale il cui obiettivo è “assicurare energia pulita, affidabile ed economica”. Ma ora un rapporto dell’Oil Change International (gruppo di ricerca che mira ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili alle energie pulite) e dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis illustra che, attraverso le sue previsioni energetiche, l’AIE sta guidando i governi ...